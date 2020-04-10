Для того, чтобы к пациенту с подозрением на коронавирус в Украине приехала бригада "скорой помощи", таких симптомов, как температура и сильный кашель, будет недостаточно.

Об этом идет речь в статье #Букв “Кому делают тесты при подозрении на COVID-19 и когда приезжает скорая?”.

“Скорая” может не приехать и не госпитализировать, если у человека есть даже сильный кашель и температура 39. “Скорая” заберет, если есть одышка – симптом дыхательной недостаточности. Это опасное патологическое состояние, и нужно реагировать быстро. То есть когда есть жалоба “трудно дышать, задыхаюсь”, то “скорая” приедет”, – рассказали #Буквам в одной из столичных больниц.

При острых состояниях, не связанных с коронавирусом, “скорая” может приехать в ответ на жалобу: “сильно давит и болит сердце” (особенно когда это сопровождается тошнотой, слабостью). Все это может указывать на инфаркт.

“Скорая” реагирует на такие сигналы быстро. Могут быть серьезные проблемы, если окажется, что это инфаркт, а вызов “отсеяли”. Если же человек звонит и называет только симптомы, похожие на ОРВИ, его переключают на службу 1581, где советы дают врачи. Но по телефону. Поймите: “скорая” – это “скорая”. Надо ехать, когда есть угроза. ДТП, сердце, вызов к детям, а не на высокую температуру и кашель. Так действуют бригады в европейских странах, а у нас это пока мало кто понимает. И мало кто думает, что можно вызвать такси и самому приехать”, – подчеркнули в больнице.