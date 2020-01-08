Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Согласно обнародованным им данным, погибли:

– 82 гражданина Ирана;

– 63 гражданина Канады;

– 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа);

– 10 граждан Швеции;

– 4 гражданина Афганистана;

– трое граждан Германии;

– трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

“Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование”, – добавил Пристайко.

  • Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.
  • Крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.