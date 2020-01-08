В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Согласно обнародованным им данным, погибли:

– 82 гражданина Ирана;

– 63 гражданина Канады;

– 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа);

– 10 граждан Швеции;

– 4 гражданина Афганистана;

– трое граждан Германии;

– трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

“Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование”, – добавил Пристайко.