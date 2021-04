Об этом сообщила исполняющая обязанности начальницы полиции Капитолия США Йогананда Питтман.

Неизвестный мужчина на автомобиле приблизился к северной баррикаде Капитолия около 13:00 по местному времени.

Сначала он направился в сторону Капитолия, наехав на двоих полицейских и врезавшись в ограждение.

Оба полицейских получили различные травмы, но продолжали призывать преступника к порядку. Он начал размахивать ножом и не реагировал. Потому полицейские открыли огонь.

Всех участников инцидента госпитализировали.

Пострадавший был в сознании, но вскоре умер от полученного огнестрельного ранения.

Двоих полицейских госпитализировали в разные больницы, так как они получили разные травмы.

Одного из них забрали с места происшествия на медицинском вертолете. Менее часа спустя стало известно о том, что он умер.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021