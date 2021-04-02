Полиция Капитолия сообщила о том, что один из их коллег погиб вследствие нападения неизвестного. Он получил ножевое ранение.

Об этом сообщила исполняющая обязанности начальницы полиции Капитолия США Йогананда Питтман.

Неизвестный мужчина на автомобиле приблизился к северной баррикаде Капитолия около 13:00 по местному времени.

Сначала он направился в сторону Капитолия, наехав на двоих полицейских и врезавшись в ограждение.

Оба полицейских получили различные травмы, но продолжали призывать преступника к порядку. Он начал размахивать ножом и не реагировал. Потому полицейские открыли огонь.

Всех участников инцидента госпитализировали.

Пострадавший был в сознании, но вскоре умер от полученного огнестрельного ранения.

Двоих полицейских госпитализировали в разные больницы, так как они получили разные травмы.

Одного из них забрали с места происшествия на медицинском вертолете. Менее часа спустя стало известно о том, что он умер.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Как зовут погибшего полицейского – не сообщается.

Йогананда Питтман отметила, что это второй погибший полицейский у Капитолия с начала года.

“Я просто прошу, чтобы общественность продолжала молиться о полиции Капитолия США и их семьях”.

Первая смерть полицейского офицера произошла 7 января, через день после “штурма Капитолия”. Офицер полиции Капитолия Брайан Д. Сикник скончался “из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

“Это было чрезвычайно трудное время для полиции Капитолия США после событий 6 января, а теперь и событий, которые произошли здесь сегодня… Поэтому я прошу вас держать в мыслях и молитвах семьи полиции Капитолия США”, – сказала представительница правоохранителей.

Роберт Конти, исполняющий обязанности начальника столичного департамента полиции, заявил, что сегодняшнее нападение возле Капитолия “не имеет отношения к терроризму”.

“Похоже, что это не связано с терроризмом. Но, очевидно, мы продолжим расследование, чтобы увидеть, есть ли какая-то связь в этом направлении”, – сказал он.