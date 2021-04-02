Об этом сообщила исполняющая обязанности начальницы полиции Капитолия США Йогананда Питтман.
Неизвестный мужчина на автомобиле приблизился к северной баррикаде Капитолия около 13:00 по местному времени.
Сначала он направился в сторону Капитолия, наехав на двоих полицейских и врезавшись в ограждение.
Оба полицейских получили различные травмы, но продолжали призывать преступника к порядку. Он начал размахивать ножом и не реагировал. Потому полицейские открыли огонь.
Всех участников инцидента госпитализировали.
Пострадавший был в сознании, но вскоре умер от полученного огнестрельного ранения.
Двоих полицейских госпитализировали в разные больницы, так как они получили разные травмы.
Одного из них забрали с места происшествия на медицинском вертолете. Менее часа спустя стало известно о том, что он умер.
🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe
— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021
Как зовут погибшего полицейского – не сообщается.
Йогананда Питтман отметила, что это второй погибший полицейский у Капитолия с начала года.
“Я просто прошу, чтобы общественность продолжала молиться о полиции Капитолия США и их семьях”.
Первая смерть полицейского офицера произошла 7 января, через день после “штурма Капитолия”. Офицер полиции Капитолия Брайан Д. Сикник скончался “из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.
“Это было чрезвычайно трудное время для полиции Капитолия США после событий 6 января, а теперь и событий, которые произошли здесь сегодня… Поэтому я прошу вас держать в мыслях и молитвах семьи полиции Капитолия США”, – сказала представительница правоохранителей.
Роберт Конти, исполняющий обязанности начальника столичного департамента полиции, заявил, что сегодняшнее нападение возле Капитолия “не имеет отношения к терроризму”.
“Похоже, что это не связано с терроризмом. Но, очевидно, мы продолжим расследование, чтобы увидеть, есть ли какая-то связь в этом направлении”, – сказал он.
- Полиция США заблокировала Капитолий из-за угрозы безопасности. Неизвестный мужчина протаранил заграждение и наехал на полицейских, охранявших его. Затем он вышел из машины, размахивая ножом. В него выстрелили.