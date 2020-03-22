В Украине медики при необходимости будут проводить тестирование на коронавирус COVID-19 дома у пациентов.

Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует пресс-служба МОЗ Украины.

По его словам, 80 % из тех, кто будет поражен вирусом, перенесут заболевание в легкой форме.

“В первую очередь я прошу не паниковать. 80 % людей, которые заболеют коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме. Возможно, перенесут ее на ногах… Мы сейчас делаем все возможное, чтобы сформировать мобильные бригады врачей, которые, помимо экстренной медицинской помощи, будут выезжать домой, проводить скрининговое тестирование, а также будут обеспечивать медико-санитарное наблюдение”, – отметил Ляшко.

Он призвал граждан оставаться дома, пристально следить за своим здоровьем и звонить семейному врачу при первых признаках заболевания.

Ляшко уточнил, что только 5-7 % заболевших (судя по опыту Италии и Испании) нуждаются в реанимационных мероприятиях и интенсивной терапии.

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(На видео – с 7:35)