Силы Башара Асада при поддержке России штурмуют город в 15 км от Идлиба, который контролируется повстанцами, их обстреливает турецкая артиллерия.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что силы Асада, поддерживаемые российской армией, подверглись ударам со стороны турецкой артиллерии при попытке захватить город Саракиб.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу, Анкара требует от России немедленно остановить военные действия, во время которых ранее были убиты шесть турецких военных.

Отмечается, что город расположен вдоль трасс Алеппо-Дамаск и Латакия-Алеппо. После его захвата армия Асада может получить контроль над этими транспортными артериями впервые с 2011 года.

В последствии повстанцам удалось вытеснить правительственные силы из северной части города. Представители России утверждают, что контрнаступление было произведено при огневой поддержке с турецкой зоны. При этом российская сторона подтвердила гибель своих военных.

Также сообщается, что в другой части Сирии противовоздушная оборона Асада перехватила несколько израильских ракет над Дамаском, выпущенных по военным целям вблизи столицы.