Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине.
Отмечается, что ПЦР-тест должен быть не ранее чем за 72 часа до вылета.
“Начиная с 11 ноября этого года, перед посадкой на самолет, следующий до Франции из Украины, всем пассажирам в возрасте от одиннадцати лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделан не ранее чем за 72 часа до вылета”, – говорится в сообщении.
- 6 октября Румыния изменила требования к туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Среди них есть Украина.