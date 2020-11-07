С 11 ноября в Украине, чтобы попасть на авиарейсы во Францию, нужно предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине.

Отмечается, что ПЦР-тест должен быть не ранее чем за 72 часа до вылета.

“Начиная с 11 ноября этого года, перед посадкой на самолет, следующий до Франции из Украины, всем пассажирам в возрасте от одиннадцати лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделан не ранее чем за 72 часа до вылета”, – говорится в сообщении.