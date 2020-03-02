Во Международном олимпийском комитете рассказали, что Олимпийские игры в Токио вероятнее просто отменят, чем будут переносить, если риск от коронавируса будет слишком высок.

Об этом сообщается в материале Associated Press.

Утвержается, что во Международном олимпийском комитете больше склоняются к тому, чтобы легче вообще отменить Олимпийские игры в Токио, чем переносить их в случае критической опасности для здоровья людей в связи с распространением китайского атипичного коронавируса.

На данный момент в комитете официально утверждают, что Олимпийские игры пройдут в срок.

“Официальная позиция комитета – мы полностью убеждены, что Олимпийские игры в Токио пройдут успешно. Они пройдут по расписанию”, – заявил президент комитета Томас Бах.

При этом, как рассказал бывший канадский чемпион по плаванию Дик Паунд, который известен тем, что наиболее долго работал членом олимпийского комитета, существует два-три месяца для того, чтобы решить судьбу будущих летних Олимпийских игр. Решение должно быть принято до конца мая.

“В то время или около того придется поставить вопрос, достаточно ли все под контролем, чтобы мы могли быть уверены в проведении игр в Токио?”, – сказал он.

По его мнению, если в комитете решат, что игры не следует проводить по расписанию в Токио, то вероятнее всего будут рассматривать отмену.

Отмечается, что около 11 000 спортсменов готовятся выступить на Олимпиаде в Токио, которая должна открыться 24 июля 2020 года.

Также сообщается, что в новую эпоху Олимпийских игр (с 1896 года) они были отменены три раза. В 1940-м году игры планировалось также провести в столице Японии, но они были отменены из-за Второй мировой войны. Также из-за мировых войн не проводились Олимпийские игры в 1916 и 1944 годах. При этом Олимпийские игры 2016-го года в Бразилии были проведены, несмотря на вспышку вируса Зика.

По словам Паунда, в комитете согласовывают все свои будущие шаги со Всемирной организацией здравоохранения.

“Вы просто не можете перенести что-то такого размера и масштаба как Олимпиада. Речь идет о слишком многих составляющих, слишком многих странах и различных сезонах, телевизионных сезонах и сезонах соревнований. Вы не можете просто сказать, что проведете это в октябре”, – подчеркнул он.

Также, по его мнению, не подойдет и перенос соревнований в другой город, поскольку в мире существует немного мест с соответствующей инфраструктурой, чтобы в короткий срок подготовить событие такого масштаба. Помимо того, перенесение игр в другое место может вызвать политические споры и недоразумения.

Дик Паунд также сомневается в возможности перенести игры на один год, поскольку Япония уже официально потратила на организацию $12,6 млрд.

Подчеркивается, что судьба проведения Олимпийских игр в Токио находится не в руках спортивных организаций, но зависит от дальнейшего развития эпидемии китайского коронавируса.

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