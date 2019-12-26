Секретарь Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о создании совета экспертов по энергетической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Уточняется, что решение о создании совета было принято на заседаниях групп по вопросам преодоления угроз в энергетической и нефтегазовой сферах.

Отмечается, что в данных встречах принимали участие глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев, представители Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах коммунальных услуг и энергетики, представители министерства обороны, министерства иностранных дел, министерства энергетики, представители ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”, а также представители Службы безопасности и Службы внешней разведки.

По словам Данилова, важным заданием для украинской власти является сохранить позиции страны как ведущего транзитера газа.

“Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа”, – заявил он.

В свою очередь Коболев сказал, что Украина имеет достаточные объемы природного газа и обеспечена им на зимний период.

“Наша критическая энергетическая инфраструктура должна быть полностью защищена не только от физических угроз, но и от потенциальных кибератак. Кроме того, эта сфера не должна пострадать после окончательного анбандлинга НАК “Нафтогаз””, – добавил секретарь СНБО Данилов.