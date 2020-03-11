Об этом рассказала в интервью #Буквам исследователь рынка труда, доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

По ее словам, к 2050 году украинцы смогут получать достойные пенсии, только если будет внедрена накопительная пенсионная система.

“Если государство перейдет на накопительную систему, ваша пенсия будет зависеть от того, как долго вы работаете и сколько отчисляете в соответствующие фонды. Тогда размер может быть и немалым. Если же система останется солидарной, когда пенсионерам платят из социальных взносов тех, кто сейчас работает, — то пенсия у вас, наверное, будет. А вот размер ее будет мизерным. Допустим, вы выйдете на пенсию в 63 года — в 2050-м. К тому времени (в соответствии с моими подсчетами на основании прогноза ООН касательно численности населения и прогноза Международной организации труда касательно уровней экономической активности в 5-летних возрастных группах) соотношение тех, кто работает или ищет работу, к неактивным на рынке труда — детям, людям с инвалидностью или просто не желающим работать — будет 100 к 168 людей. Это огромная диспропорция”, – подчеркнула Ольга Купец.

Она уточнила, что нагрузка может быть еще больше, если принять во внимание, что из работающих украинцев “далеко не все платят ЕСВ и налог на доходы физлиц, но при этом пользуются публичными благами”.

По словам Купец, по состоянию на 2020 год в Украине соотношение тех, кто работает, к неработающим жителям составляет 100 к 123.

“Если же взять только тех, кто старше 15 лет, то сейчас на каждую сотню активных на рынке труда приходится 87 неактивных, а через 30 лет это соотношение прогнозируется на уровне 100 к 127”, – рассказала эксперт.

Купец отметила, что причиной такого роста демоэкономической нагрузки является старение населения Украины, “которое происходит на фоне низкой рождаемости и постепенного роста ожидаемой продолжительности жизни”.

“И это без учета трудовой миграции — а то, что трудоспособное население из Украины выезжает, а нетрудоспособное остается, также не на пользу этой пропорции и ситуации с дефицитом Пенсионного фонда Украины”, – объяснила она.

Купец добавила, что текущая система пенсионного обеспечения в перспективе нежизнеспособна, “ее нужно менять — и уже сейчас”. Эксперт советует “стимулировать людей работать — и женщин, и молодежь, и людей старшего возраста”.

“Также нужно убеждать работодателей, что им стоит отказываться от эйджизма, то есть дискриминации людей по возрасту, и брать на работу представителей старших возрастных групп. Если работодатели будут вовремя инвестировать в повышение их квалификации и реагировать на их специфические потребности, они получат продуктивных и преданных работников. Молодому же поколению не свойственно долго засиживаться на одном рабочем месте, поэтому работодатели могут терять от больших трат, связанных с текучкой кадров”, – заявила Ольга Купец.

СПРАВКА. Сейчас в Украине функционируют два из трех уровней пенсионной системы. Первый уровень – это солидарная система, при которой средства, перечисляемые предприятиями и застрахованными лицами в Пенсионный фонд Украины, сразу же выплачиваются нынешним пенсионерам.

Также действует третий уровень. Речь идет о добровольно-накопительном уровне пенсионной системы. Основу его составляют негосударственные пенсионные фонды. То есть, те, кто желает получать дополнительные выплаты к пенсии, выбирают НПФ и добровольно перечисляют туда взносы.

Второй уровень – накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования – в Украине пока не был введен. Он базируется на принципах накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде или в соответствующих НПФ. В отличие от третьего уровня – он является обязательным, а не добровольным.