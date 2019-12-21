Об этом говорится в отчете компании, сообщает Sole Collector.
Отмечается, что бренд компании Jordan впервые закончил квартал с миллиардом долларов благодаря новым товарам и резкому росту интереса к баскетбольному бренду, в том числе среди женщин и на зарубежных рынках.
Генеральный директор Марк Паркер подчеркнул, что в дальнейшем бренд будет расширяться.
“Мы продолжили продвижение в 3-ем квартале запуском Jordan 11″Bred”. Наша продуманная стратегия добавления новых стилей и цветов в Air Jordan 1 – позволяет нам предлагать одни из самых популярных кроссовок в мире большему количеству людей, предлагая при этом потребителям больше выбора”, – сказал он.
СПРАВКА. Air Jordan — именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, также известный как Jordans.
- 15 января спортивный бренд Nike представил второе поколение обуви без шнуровки с управлением со смартфона – Nike Adapt BB.