Продажи производителя спортивной обуви и одежды Nike в минувшем квартале выросли на 12 % и достигли 9,8 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете компании, сообщает Sole Collector.

Отмечается, что бренд компании Jordan впервые закончил квартал с миллиардом долларов благодаря новым товарам и резкому росту интереса к баскетбольному бренду, в том числе среди женщин и на зарубежных рынках.

Генеральный директор Марк Паркер подчеркнул, что в дальнейшем бренд будет расширяться.

“Мы продолжили продвижение в 3-ем квартале запуском Jordan 11″Bred”. Наша продуманная стратегия добавления новых стилей и цветов в Air Jordan 1 – позволяет нам предлагать одни из самых популярных кроссовок в мире большему количеству людей, предлагая при этом потребителям больше выбора”, – сказал он.

СПРАВКА. Air Jordan — именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, также известный как Jordans.