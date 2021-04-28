На тлі року пандемії та локдауну прибутки платформи OnlyFans, яка дає змогу людям продавати власні відверті фотографії й не лише, зросли на 553%.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

OnlyFans, платформа для продажу контенту, суттєво збільшила свої прибутки під час пандемії. За 2020 рік транзакції на платформі зросли в 7 разів до 2,7 млрд доларів. Кількість користувачів збільшилася на 100 млн (з 20 млн у 2019 році до 120 у 2020 році).

За 11 місяців 2020 року, згідно з заявою, прибутки компанії зросли на 553% до 392 млн доларів. Платформа заробляє, беручи з платежів по 20% комісії. Автори контенту (зокрема, еротичного вмісту) продають на платформі свої фото, відео, дописи підписникам, які за це сплачують від 5 до 50 доларів на місяць.

Вартість компанії, за оцінками, може сягати кількох мільярдів. Наразі вона не є публічною і точних оцінок дати неможливо.

Базується OnlyFans в Міддлсексі (Англія). Керують нею 37-річний Тім Стоклі та його 77-річний батько Гай Стоклі, колишній інвестиційний банкір. У цій компанії працює Томас, брат Тіма. Сайт OnlyFans, запущений ними у 2016 році, є шостим сімейним бізнесом Стоклі.

У 2018 році Леонід Радвінський, підприємець з порносайту MyFreeCams, придбав щонайменше 75% материнської компанії OnlyFans, “Фенікс Інтернешнл”. Вартість угоди досі не названо.

Штат OnlyFans за рік збільшився зі 150 до 400 працівників. Понад 300 авторів контенту для платформи вже заробили понад 1 млн доларів.

Торік Beyoncé разом з Megan Thee Stallion записали ремікс на її пісню “Savage”, у якій згадали про цей сервіс, чим підтвердили його високу популярність. Випуск треку призвів до підвищення трафіка сайту на 15%.

Привертають увагу до платформи й заробляють на ній і інші знаменитості. Зокрема, реперка Бед Бейбі (Bhad Bhabie) за шість годин після дебюту на сайті заробила понад 1 млн доларів.