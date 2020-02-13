Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
По предварительным данным, украинские банки в прошлом году увеличили прибыль почти в три раза по сравнению с 2018 годом.
Рожкова отметила, что это не сверхприбыль госбанков от облигаций внутреннего государственного займа. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ – это всего лишь 12 %.
“Банкирам будет интересен другой показатель – ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня – 34,2 %. Это выше, чем общеевропейский показатель – 7 %, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия – 18 %, Румыния – 17 %, Чехия -16 %. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30 %”, – добавила она.
Уменьшилось и количество убыточных банков: с 13 в 2018 году до 6 в 2019. Лидером по доходам является “ПриватБанк” – 32 млрд грн.
Основными факторами сверхприбылей, по словам замглавы регулятора, является высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн.
“Что нужно решить: повысить операционную эффективность “Ощада” и “Укрэксимбанка”. Новые наблюдательные советы должны этому способствовать”, – пояснила Рожкова.
Кроме того, она спрогнозировала, что столь высокими прибыли в дальнейшем не будут.
“Благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит и будет снижаться процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты”, – пояснила она.
- Национальный банк Украины повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5 % и на 2021 — до 4 %.