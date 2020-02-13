В 2019 году прибыль банковского сектора Украины составила 60 миллиардов гривен, что стало новым рекордом за всю его историю.

Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

По предварительным данным, украинские банки в прошлом году увеличили прибыль почти в три раза по сравнению с 2018 годом.

Рожкова отметила, что это не сверхприбыль госбанков от облигаций внутреннего государственного займа. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ – это всего лишь 12 %.

“Банкирам будет интересен другой показатель – ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня – 34,2 %. Это выше, чем общеевропейский показатель – 7 %, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия – 18 %, Румыния – 17 %, Чехия -16 %. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30 %”, – добавила она.

Уменьшилось и количество убыточных банков: с 13 в 2018 году до 6 в 2019. Лидером по доходам является “ПриватБанк” – 32 млрд грн.

Основными факторами сверхприбылей, по словам замглавы регулятора, является высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн.

“Что нужно решить: повысить операционную эффективность “Ощада” и “Укрэксимбанка”. Новые наблюдательные советы должны этому способствовать”, – пояснила Рожкова.

Кроме того, она спрогнозировала, что столь высокими прибыли в дальнейшем не будут.

“Благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит и будет снижаться процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты”, – пояснила она.