За 2019 год продажи компании Amazon увеличились на 20%, а прибыль выросла до 11,6 млрд долларов.

Об этом идет речь в финансовом отчете компании за четвертый квартал 2019 года.

Так за последние 3 месяца чистые продажи Amazon выросли на 21% до 87,4 миллиарда долларов в четвертом квартале, по сравнению с 72,4 млрд в четвертом квартале 2018 года. Чистая прибыль увеличилась с 3 до 3,3 млрд или с 6,04 долларов за акцию до 6,47 долларов.

Что касается итогов года, Amazon также демонстрируют исключительно положительный результат: продажи выросли на 20% — с 232 до 280 млрд долларов. Чистая прибыль компании выросла с 10,1 до 11,6 млрд долларов или с 20,14 долларов за акцию до 23,01 долларов.

Кроме того, в течение года компания смогла увеличить до 150 млн человек количество подписчиков на платную программу Amazon Prime, которая предоставляет клиентам возможность получать товары быстрее и другие преимущества.

“Первичное членство продолжает улучшаться для клиентов год за годом. И клиенты реагируют — в этом квартале к Prime присоединилось больше людей, чем когда-либо прежде, и теперь у нас более 150 миллионов платных членов Prime по всему миру”, — сказал основатель компании Джефф Безос.

Справка. Американская компания Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Позже там стали продаваться видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электроника, одежда, мебель, еда, игрушки и ювелирные изделия. Сегодня компания владеет издательством Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, линей бытовое техники (электронные книги Kindle, планшеты Amazon Fire, умные колонки Echo и др.).