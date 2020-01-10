Об этом он сообщил в комментарии журналистам, соответствующее видео опубликовала специальный корреспондент Штаб-квартиры ООН Катерина Лисунова.

Инхоф заявил, что ему кажется “очевидной” причастность Ирана к авиакатастрофе.

“Я увидел то, что увидели и все остальные. Абсолютно очевидно, что на сбитый самолет, в котором погибло 167 человек (176 человек, 167 пассажиров и 9 членов экипажа— ред.), был сбит иранцами”, — сказал он.

В ответ на это один из журналистов задал сенатору вопрос: “Кто тогда несет ответственность за это?”. Сенатор избежал прямого ответа на этот вопрос, отметив, что поговорит об этом с президентом США Дональдом Трампом.

“Я не хочу сейчас вмешиваться в решения, которые принял президент. Я считаю, что его решения были правильными. Я пока не обсуждал с президентом эту ситуацию. На самом деле, я только только узнал об этом. Но мы с ним обязательно поговорим об этом, мы с ним регулярно общаемся”, — добавил сенатор.

ДЖЕЙМС ІНХОФ, РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СЕНАТОР ВІД ШТАТУ ОКЛАХОМА"Я побачив те, що побачили й усі інші. Є абсолютно очевидим, що збитий літак, в якому загнинуло 167 людей, був поцілений Іранцями" ПИТАННЯ ЖУРНАЛІСТА: – "чия це тоді відповідальність?" ДЖЕЙМС ІНХОФ, РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СЕНАТОР ВІД ШТАТУ ОКЛАХОМА"Я не бажаю зараз втручатись в рішення, які прийняв президент. Я вважаю, що його рішення були правильними. Я покищо не обговорював із президентом цю ситуацію. Насправді, я лише щойно дізнався про це. Але ми з ним обов’язково поговоримо про це, – ми з ним регулярно спілкуємось" Gepostet von Kateryna Lisunova am Donnerstag, 9. Januar 2020

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.