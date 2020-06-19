Об этом сообщают Схемы: коррупция в деталях.
Отвечая на вопрос, комфортно ли ему вести совместный бизнес с Коломойским, который еще в 2019 году называл его “предателем” и “коллаборантом”, Медведчук ответил:
“Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес, он регулируется действующим законодательством. Комфортно ли не комфортно — просто так случилось и так. Вопросы бизнеса — это вопрос бизнеса. При чем тут идеология?”, — казал он.
Медведчук утверждает, что видел Коломойского последний раз семь лет назад.
“Я, например, господина Коломойского, как вы говорите, моего партнера, последний раз видел лет семь назад. А по телефону разговаривал лет шесть назад. Но это не мешает существованию бизнеса”, — сказал он.
- Ранее сообщалось, что Оксана Марченко, телеведущая и супруга председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1+1” и “2+2”. В медиагруппе “1+1 media” заявили, что впервые об этом слышат.