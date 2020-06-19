Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что его партнерство с олигархом Игорем Коломойским - это "вопрос бизнеса, а не идеологии".

Об этом сообщают Схемы: коррупция в деталях.

Отвечая на вопрос, комфортно ли ему вести совместный бизнес с Коломойским, который еще в 2019 году называл его “предателем” и “коллаборантом”, Медведчук ответил:

“Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес, он регулируется действующим законодательством. Комфортно ли не комфортно — просто так случилось и так. Вопросы бизнеса — это вопрос бизнеса. При чем тут идеология?”, — казал он.

Медведчук утверждает, что видел Коломойского последний раз семь лет назад.

“Я, например, господина Коломойского, как вы говорите, моего партнера, последний раз видел лет семь назад. А по телефону разговаривал лет шесть назад. Но это не мешает существованию бизнеса”, — сказал он.