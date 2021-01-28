Соответствующая переписка попала в объектив фотокорреспондента #Букв.
Кто-то из депутатов поделился в чате ссылкой на материал #Букв “Ермак позвонил Тимошенко, а она его позвала вечером в гости”. Комментируя это, заместитель главы фракции “слуг” Евгения Кравчук написала:
“Чего только не сделаешь ради законопроекта о референдуме”.
Накануне Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Этот законопроект был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. #Буквы рассказывали, как звонок Ермака Тимошенко связан с этим законом.
На это ответил “слуга” из Сумской области Игорь Васильев. Он написал:
“ЮВ (Юлия Владимировна Тимошенко – ред.) принарядилась, АБ (вероятно, Андрей Борисович Ермак – ред.) не удержался”.
Под “принарядилась”, вероятно, нардеп имел в виду то, что на первую пленарную неделю в новом году Тимошенко пришла с новой прической.
Далее депутат Ольга Василевская-Смаглюк предположила, что дело, вероятно, не в референдуме.
- Напомним, лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко наклеила на свой мобильный телефон защитную пленку, которая не дает зафиксировать, что происходит на экране, после того, как “засветила” #Буквам некоторые свои переписки.