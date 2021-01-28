Депутаты от "Слуги народа" обсуждали недавно опубликованный #Буквами материал о том, как глава Офиса президента Андрей Ермак звонил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а та звала его в гости.

Соответствующая переписка попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

Кто-то из депутатов поделился в чате ссылкой на материал #Букв “Ермак позвонил Тимошенко, а она его позвала вечером в гости”. Комментируя это, заместитель главы фракции “слуг” Евгения Кравчук написала:

“Чего только не сделаешь ради законопроекта о референдуме”.

Накануне Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Этот законопроект был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. #Буквы рассказывали, как звонок Ермака Тимошенко связан с этим законом.

На это ответил “слуга” из Сумской области Игорь Васильев. Он написал:

“ЮВ (Юлия Владимировна Тимошенко – ред.) принарядилась, АБ (вероятно, Андрей Борисович Ермак – ред.) не удержался”.

Под “принарядилась”, вероятно, нардеп имел в виду то, что на первую пленарную неделю в новом году Тимошенко пришла с новой прической.

Далее депутат Ольга Василевская-Смаглюк предположила, что дело, вероятно, не в референдуме.