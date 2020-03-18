Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
“Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Черновицкого отдела полиции обнаружили информацию о том, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинскими работниками вследствие заболевания COVID-19 умерла 33-летняя женщина. Для проверки информации, выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям врачей следователи начали досудебное расследование”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что родители умершей буковинки обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти.
В связи с этим следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.
- Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировал второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. В Черновицкой облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным.