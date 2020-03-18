На Буковине полиция начала уголовное производство по факту смерти 33-летней женщины, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

“Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Черновицкого отдела полиции обнаружили информацию о том, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинскими работниками вследствие заболевания COVID-19 умерла 33-летняя женщина. Для проверки информации, выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям врачей следователи начали досудебное расследование”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что родители умершей буковинки обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти.

В связи с этим следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

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