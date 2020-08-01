Об этом сообщает польское издание Польское радио.
В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту президентского самолета Ту-154М произошли два взрыва. Один взрыв произошел в районе левого крыла, а другой – в центральном отсеке самолета.
О факте взрывов свидетельствуют повреждения самолета и травмы погибших.
Также, по данным отчета парламентской комиссии, на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки – тротила, гексогена и пентрита.
Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, включая 8 членов экипажа
- В Польше эксгумировали останки президента Леха Качинского, который погиб в результате крушения самолета под Смоленском в 2010 году.
- В Польше возобновили расследование Смоленской катастрофы. Кроме того, ранее глава Минобороны Польши заявил, что целью Москвы было крушение Ту-154М под Смоленском.