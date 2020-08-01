Катастрофа самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском могла произойти в результате двух взрывов на борту.

Об этом сообщает польское издание Польское радио.

В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту президентского самолета Ту-154М произошли два взрыва. Один взрыв произошел в районе левого крыла, а другой – в центральном отсеке самолета.

О факте взрывов свидетельствуют повреждения самолета и травмы погибших.

Также, по данным отчета парламентской комиссии, на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки – тротила, гексогена и пентрита.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, включая 8 членов экипажа