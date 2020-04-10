Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook.

“Прорвемся! И да, когда потом, после всего будете пить вино и улыбаться в хорошей компании – позовите – я, может, приду со своей бутылкой монтраше (французское сухое белое вино, производимое из винограда виноградников Монраше (Montrachet) в Бургундии – ред.) и буду жаловаться вам на резинки от маски, из-за которых уши оттопыриваются”, — написал он.