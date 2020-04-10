Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook.
“Прорвемся! И да, когда потом, после всего будете пить вино и улыбаться в хорошей компании – позовите – я, может, приду со своей бутылкой монтраше (французское сухое белое вино, производимое из винограда виноградников Монраше (Montrachet) в Бургундии – ред.) и буду жаловаться вам на резинки от маски, из-за которых уши оттопыриваются”, — написал он.
- В четверг, 9 апреля, глава МВД опубликовал подробный пост, в котором рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса в Украине, высказал свое мнение о карантинных мерах, а также спрогнозировал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни.
- Также министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал, планирует ли стать главой украинского правительства.