Глава МВД Арсен Аваков попросил звать его в гости после карантина и пообещал прийти со своей бутылкой вина "жаловаться на маски, из за которых уши оттопыриваются".

Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook.

“Прорвемся! И да, когда потом, после всего будете пить вино и улыбаться в хорошей компании – позовите – я, может, приду со своей бутылкой монтраше (французское сухое белое вино, производимое из винограда виноградников Монраше (Montrachet) в Бургундии – ред.) и буду жаловаться вам на резинки от маски, из-за которых уши оттопыриваются”, — написал он.