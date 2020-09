Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости в режиме реального времени.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США (205 тыс. человек), Бразилии (142 тыс. человек), а также в Индии (96,3 тыс. человек).

Далее идут Мексика (76,6 тыс. летальных случаев), Великобритания (42 тыс.), Италия (35,85 тыс.).

Общее количество инфицированных коронавирусом по всему миру превышает 33 млн человек (из них 23 млн выздоровели).

Лидером по количеству заражений остаются США, где зафиксировано более 7,1 млн случаев COVID-19. На втором месте Индия — 6,1 млн случаев, а на третьем Бразилия — 4,7 млн.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил видеообращение в связи с тем, что число жертв коронавируса превысило 1 млн.

“Наш мир достиг мучительной вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра. Однако мы никогда не должны упускать из виду каждую жизнь в отдельности. Это были отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, друзья и коллеги… Пока не видно конца распространению вируса, потере рабочих мест, нарушению системы образования, потрясениям в нашей жизни”, – подчеркнул Гутерриш.

По словам генсека ООН, особая жестокость заболевания заключается в том, что семья не может попрощаться с умирающими.

Гутерриш отметил, что человечество может преодолеть это испытание, но должно учиться на своих ошибках.

“Мы можем преодолеть это испытание, но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество, а дезинформация убивает”, — уверен он.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

