Сторонники теории заговора QAnon, чьи каналы были заблокированы на YouTube, судятся против платформы, утверждая, что их права нарушены.

Об этом сообщает издание The Verge.

Владельцы забаненных каналов обратились в суд с коллективным иском в связи с модерацией контента о QAnon на платформе. Некоторые из них утверждают, что у них были сотни подписчиков, и требуют временного восстановления своих аккаунтов.

“Массовое блокирование и платформе YouTube, которое произошло всего за три недели до президентских выборов 2020 года, привело к серьезному ущерб как для консервативных создателей контента, так и американских избирателей, которые ищут их контент. YouTube совершил это драконовское действие настолько быстро, что истцы не получили предварительного уведомления и не смогли загрузить собственный контент”, — говорится в жалобе.

Истцы требуют немедленного рассмотрения дела, поскольку информация, которую они распространяют, якобы является “чрезвычайно актуальной для выборов 3 ноября” и “общественности будет нанесен непоправимый вред”, если вопрос не будет решен немедленно.

В Google отметили, что пока не будут комментировать это дело, но будут соблюдать правила равномерного применения собственной политики ко всем пользователям.

“Мы не можем комментировать судебный процесс, который ожидает рассмотрения, но наша политика регулярно обновляется для решения новых вызовов, таких как вредные теории заговора, которые использовались для оправдания реального насилия. У нас есть специальная команда по вопросам политики, которая работает над пересмотром нашей политики и ее корректировкой при необходимости. Мы применяем свою политику последовательно, независимо от того, кому принадлежит канал”, — заявил представитель компании.

Напомним, QAnon — это масштабная конспирологическая теория, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены многие демократы и звезды-сторонники Сатаны.

15 октября 2020 YouTube расширил свою политику, чтобы запретить контент, который “нацелен на человека или группу, с теориями заговора, которые использовались для оправдания насилия в реальном мире”. Политика была сосредоточена на теории заговора QAnon, что привело к немедленному удалению десятков тысяч видео QAnon и сотен каналов.