Тисячі прихильників Дональда Трампа, які сьогодні протестують в Вашингтоні, чинять спроби прорватися в Капітолій. У Конгресі в цей час триває засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Поліціянти, яких було значно менше, ніж протестувальників, не змогли стримати хвилю.

Trump supporters are trying to break past police lines at the Capitol building.pic.twitter.com/kzLo2vWyfq — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 6, 2021

Деякі намагалися піднятися на сходи Капітолію, але там правоохоронні органи зупинили їх.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

Видання зазначає, що за межами будівлі є чимало представників Proud Boys шовіністичної організації, яка має зв’язки з білим націоналізмом. Члени організації підбурювали протестувальників та брали участь в штурмі.

Через те, що відбувається, поліція Капітолію наказала евакуювати дві будівлі університетського містечка Капітолію (Меморіальну будівлю Бібліотеки Конгресу Джеймса Медісона та Офісну будівлю Будинку гармат).

Тим часом в Конгресі…

Одночасно з цим діями за межами будівлі лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл виступив на засіданні із заявою, у якій відкинув заперечення інших республіканців щодо результатів голосування Колегії виборників.

“Було б несправедливо і неправильно позбавляти американських виборців їхніх виборчих прав і скасовувати рішення судів і штатів [щодо результатів виборів]”, — сказав він.

Він заявив, що “Сенат Сполучених Штатів має більш високе покликання, ніж нескінченна спіраль партизанської помсти”.

За словами Макконела, якщо результати будуть скасовані, це заподіє непоправної шкоди країні та підірве віру американців у чесні вибори.