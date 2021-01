Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

“Один протестующий положил в рюкзак фотографию Далай-ламы в рамке. А мужчина в кожаной куртке разорвал свиток с китайскими иероглифами”, – пишет издание.

Снаружи люди били стеклянные окна Капитолия. Люди забегали и кричали в пустые комнаты с компьютерами на столах и пустыми стульями.

Pro-Trump rioters shatter a window at the US Capitol and enter the building https://t.co/CTcQcGiLQs pic.twitter.com/4RDKGz6uDo — CNN (@CNN) January 6, 2021

Middle East media covering the storming of US Capitol makes you feel some type of way pic.twitter.com/Pc0oJhuuuR — kos_data (@kos_data) January 6, 2021

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

“Ага, взгляни на всю эту модную мебель, которая у них есть!” – сказал мужчина в зимней куртке и красной шляпе.

Breaking: The National Guard is being deployed in Washington D.C. after rioters storm Capitol Hill. More: https://t.co/XeKTKiCnzh pic.twitter.com/2fLVwE6bz2 — Complex (@Complex) January 6, 2021

Just going to leave this here as a reminder of what people were and are STILL threatened by in America versus what they just allowed in the U.S. capitol. pic.twitter.com/yZxhJooXNk — Anthony Aiken Jr (@anthony96jr) January 6, 2021

Фото: Axios