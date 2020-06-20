Конфуз произошел в эфире “Апостроф TV”.
Так, ведущая спросила у Тищенко, сколько народных депутатов входит в состав ВР. В ответ нардеп начал путаться с ответом, и произошел диалог следующего содержания:
Ведущая: “Сколько народных депутатов в Парламенте?”
Тищенко: “200… Подождите, 405 по-моему?”
Ведущая: “Ну, почти в принципе”.
Тищенко: “Да, да? 405? Не ошибся?”
Ведущая: “Ну, еще есть там двадцаточка”.
Тищенко: “425 депутатов? Видите, уже и памяти нет”.
В итоге Тищенко так и не смог назвать правильное количество нардепов.
“Они выходят, приходят, выходят, приходят”, – заявил он.
Стоит отметить, что, конституционный состав Верховной Рады – 450 народных депутатов.
В то же время по итогам парламентских выборов 2019 года в Парламент прошли 423 нардепа (это количество указано на сайте ВР).
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