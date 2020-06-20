Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве нардепов в Верховной Раде Украины.

Конфуз произошел в эфире “Апостроф TV”.

Так, ведущая спросила у Тищенко, сколько народных депутатов входит в состав ВР. В ответ нардеп начал путаться с ответом, и произошел диалог следующего содержания:

Ведущая: “Сколько народных депутатов в Парламенте?”

Тищенко: “200… Подождите, 405 по-моему?”

Ведущая: “Ну, почти в принципе”.

Тищенко: “Да, да? 405? Не ошибся?”

Ведущая: “Ну, еще есть там двадцаточка”.

Тищенко: “425 депутатов? Видите, уже и памяти нет”.

В итоге Тищенко так и не смог назвать правильное количество нардепов.

“Они выходят, приходят, выходят, приходят”, – заявил он.

Стоит отметить, что, конституционный состав Верховной Рады – 450 народных депутатов.

В то же время по итогам парламентских выборов 2019 года в Парламент прошли 423 нардепа (это количество указано на сайте ВР).