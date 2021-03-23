Подарки - это не только про официоз и сложность в принятии решения. Есть вещи, способные поднимать настроение, быть украшением на фото для stories в Инстаграм и напоминать, что праздник не только по датам, отмеченных в календаре красным цветом, а каждый день!

Важно заботиться о себе и близких, создавать вокруг приятную атмосферу. Для этого стоит лишь посетить магазин подарков и выбрать оригинальные варианты.

Плюшки для подружки

Бизнесвумен, мамка, кандидат экономических наук, студентка или просто красавица – кем бы ни была ваша подруга, она обрадуется от деталей, которые сделают ее интерьер уютным, а семейный отдых – комфортным.

Столик-поднос для ванной, бокал с гравировкой, куда помещается бутылка красного полусладкого, ароматизированные свечи или светильник-проектор – идей, которые создадут в доме атмосферу американского дома-мечты, множество.

Приятности сестре

Кто в детстве был партнером по строительству шалаша из подушек и одеяла, помогал подделать мамин подпись в дневнике, с возрастом стал психологом и коучем по отношениям, визажистом и стилистом в одной персоне? Да, это ваша родная систер.

Подготовьте ей альбом с фотографиями, который станет библией ваших жизненных воспоминаний, или же устройте beauty day для двух с шампанским и девчачьими разговорами в SPA-салоне. После такой ностальгии она пустит сестринскую слезу и захочет вернуть вам платье, которое заняла на “три дня” год назад.

“Мам, а можно мне еще кусочек?”

Всем гуру кулинарного искусства советуем приобрести тематические фартуки с интересными подписями. Например, на новые кулинарные подвиги маму подтолкнет надпись “Каждое блюдо – моя коронная”. А тем мамочкам, которые фанаты определенного направления, извините мастер-классы от шефов: приготовление деликатесов итальянской кухни, морепродуктов, пирожных или тортов.

Коллеге, с которой кофе-брейк длится час

Ну а разве можно обсудить все новости офиса за 15 мин? А вкусный бельгийский шоколад, которым она всегда угощает, не позволяет разойтись быстрее. А мы уже знаем, как сделать ваши разговоры атмосфернишимы: подберите парные чашки с оригинальными надписями и купите безглютеновые кексы.

А если хотите выйти за пределы работы – отправляйтесь вдвоем на массаж, маникюр или урок по приготовлению фондю, где отведаете блюда швейцарской кухни и вино.

План “Б” или что подарить себе любимой

Заботиться о себе нужно в первую очередь – это называется “правильные приоритеты”. Не нужно планировать встреч на вторую половину дня, если не успеваете пообедать; НЕ заваливайте себя работой, если не сможете полноценно отдохнуть. А если вы прилагаете усилия, но спланировать день так, как хочется не получается – вам надо помощник, который все подскажет и будет рядом в нужную минуту. Мечтайте, расписывайте день, планируйте будущее путешествие в новом планере с особым дизайном.

Заказывайте бумажного секретаря с рисунком по вашему фотографии и сделайте свой год особенным и успешным.

Извините классные подарки близким, но никогда не забывайте о себе – вы заслуживаете любовь и уважение. Не ждите поводу и особых дат. Сделайте мир добрее своим отношением и подарками дорогим вам людям.