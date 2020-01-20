Видеообращение и.о. главы ведомства опубликовано на сайте ГБР.

В своем обращении Венедиктова сообщила, что кандидаты на пост ее заместителей главы уже выбраны, а указы об их назначении — подписаны.

“Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение по расследованию дел Майдана из беспристрастных следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи, сначала в отношении самих следователей по делам Майдана, затем относительно назначенного руководителя подразделения. … Каждый хочет поставить своего, и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу. Кандидаты прошли спецпроверку. Приказы на назначение заместителей подписаны”, — сказала и.о. директора ведомства.

Появившуюся накануне информацию о возможном назначении заместителем главы ГБР Александра Бабикова — адвоката сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича — Венедиктова назвала “манипуляцией” и “спланированной акцией”.

“Насчет манипуляций “адвокат Януковича, заместитель главы ГБР будет расследовать дела Майдана”: я неоднократно подчеркивала и повторю еще раз, чтобы общественность была уверена в непредвзятости. Подразделение по делам Майдана подчинено лично директору ГБР, чьи обязанности на сегодняшний день исполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры по недопущению конфликта интересов. … Вижу прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений должностных лиц и информационной атакой, которую за последние несколько дней направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР, которые прошли конкурс и в соответствии с законодательством Украины. Манипуляции не бывают добросовестными. Но в этом случае происходит хорошо спланированная и профинансированная акция для влияния на сознание граждан и дискредитации ГБР”, — заявила она.

Стоит отметить, что при этом ни сама Венедиктова, ни пресс-служба ведомства не назвали имена новоназначенных членов руководства ГБР.