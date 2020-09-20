В сети TikTok пользователь по имени Игорь Шарун, который является военнослужащим Госпогранслужбы (ГПСУ), опубликовал оскорбительное видео в адрес Вооруженных сил Украины. В настоящее время проводится проверка.

Об этом в Facebook написал офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан.

“В сети TikTok случайно наткнулся на видео против ВС Украины, которое набрало 119000 просмотров, около 5000 лайков и 570 распространений и от русских, которые продолжали его массово распространять. На видео автор сравнивает ВСУ и воинов со свиньями и отдает им команды из “Устава” на украинском языке”, – рассказал Штефан.

Офицеру удалось установить личность автора видео.

“Это Игорь Шарун из Львовской области, который, предварительно в настоящее время, является военнослужащим ГПСУ в Волынской области согласно декларации.

Сначала Анатолий Штефан попросил Шаруна удалить оскорбительное видео, но тот отказался. Далее Штефан написал комментарий под видео, “что данный факт будет обнародован”.

“После этого, почти сразу он удалил данное видео, изменил настройки на своей странице в “закрытую”, а уже через несколько минут полностью удалил этот аккаунт”, – рассказал Штефан.

А на этой фотографии из аккаунта Татьяны Шарун в фоторедакторе отредактировали карту Украины: там нет Луганской области, а Запорожская и Донецкая объединены в одну. Крымский полуостров – заштрихован.

В комментарии #Букв спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что сейчас проводится проверка, действительно ли Игорь Шарун является военнослужащим ГПСУ.

По информации #Букв, Игорь Шарун – действующий офицер ГПСУ, служит во Львовской области.