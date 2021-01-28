Пограничники Великобритании начали требовать от некоторых граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, предъявить доказательства, что они являются законными резидентами. А такое требование со стороны пограничников является незаконным.

Об этом пишет издание POLITICO.

После окончания переходного периода Brexit 31 декабря пограничники имеют право задавать вопросы, чтобы проверить, въезжает ли в страну небританский гражданин в качестве туриста или в качестве резидента. Но дипломаты ЕС говорят, что некоторые официальные лица пошли дальше, потребовав от граждан ЕС, проживающих в Великобритании, предоставить документы, подтверждающие их статус – в частности, что они получили статус на проживание или статус предварительного проживания.

Крайний срок подачи заявления на получение статуса гражданами ЕС, проживающими в Великобритании, – 30 июня, поэтому у многих нет такой документации. Европейские чиновники отмечают, что британские пограничники не должны просить документы до этой даты.

Изданию POLITICO известно о случаях, затронувших по меньшей мере четырех граждан Финляндии, Мальты и Румынии, которые были остановлены на границе по возвращении домой.

Отсутствие физического удостоверения личности, подтверждающего статус проживания, означает, что некоторые из граждан ЕС просто не знали, что отвечать пограничникам. Другие пытались через веб-сайт Министерства внутренних дел Великобритании найти свое свидетельство или предоставляли распечатки цифрового свидетельства о статусе поселения. Этот печатный документ юридически не считается доказательством, но в некоторых случаях был принят официальными лицами в качестве доказательства.

Сирпа Ароваара, гражданка Финляндии, 9 января вылетела из Хельсинки в “Хитроу” со своей 11-летней дочерью. Семьи с детьми до 12 лет не могут пользоваться электронными паспортными воротами, поэтому их документы проверяли пограничники.

В очереди пограничник крикнул, что у них должно быть готово свидетельство о бессрочном разрешении на пребывание (ILR или EU Settlement Scheme), иначе они будут оштрафованы. Это стало неожиданностью для Ароваара, которая живет в Великобритании почти 20 лет. У нее есть статус постоянного проживания, но теперь ей пришлось доказать это, показав разрешение на экране мобильного телефона.