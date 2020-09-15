По состоянию на вечер вторника, кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию украинского государства напротив пункта пропуска "Дольск" в Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Отдельные группы иностранцев начали прибывать к линии государственной границы”, – говорится в сообщении.

Пограничники продолжают проводить разъяснительную работу с целью доведения иностранцам требований законодательства Украины и перечня ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Государственная пограничная служба Украины задействовала необходимое количество резервов для обеспечения соблюдения порядка на государственной границе и недопущения нарушений государственной границы.

Также налажено взаимодействие с подразделениями Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые помогают пограничникам в случае возникновения нестандартных ситуаций.