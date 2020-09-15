Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
“Отдельные группы иностранцев начали прибывать к линии государственной границы”, – говорится в сообщении.
Пограничники продолжают проводить разъяснительную работу с целью доведения иностранцам требований законодательства Украины и перечня ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Государственная пограничная служба Украины задействовала необходимое количество резервов для обеспечения соблюдения порядка на государственной границе и недопущения нарушений государственной границы.
Также налажено взаимодействие с подразделениями Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые помогают пограничникам в случае возникновения нестандартных ситуаций.
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