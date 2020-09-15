В Черниговской области на границе с Беларусью на пункте пропуска "Новые Яриловичи" временно ограничено движение транспорта и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По словам пограничников, ситуация на пункте пропуска остается контролируемой. Попыток незаконного пересечения госграницы не допущено.

В Госпогранслужбе напомнили, что 14 сентября после обеда на этот пункт пропуска начали прибывать значительные группы иностранцев, которые хотели попасть в Украину несмотря на ограничения, действующие по решению Правительства до 28 сентября.

“Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков. В то же время ГПСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска “Новые Яриловичи” ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан”, – говорится в сообщении.