По данным результатов исследований Food and Drug Administration (FDA), НЗТ составляет наименьший риск для здоровья среди всех методов доставки никотина в организм. Утвержденные FDA никотинзаместительные продукты разработаны таким образом, что курильщики могут употреблять небольшое количество никотина без токсичных химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме.

К никотинзаместительным продуктам относятся пластыри, жевательные резинки, назальные и пероральные спреи, ингаляторы, таблетки или леденцы для рассасывания, системы нагрева табака. Ученые Джейми Хартман-Бойс и Никола Линдсон с медицинской организации Cochrane (Великобритания, Новая Зеландия) подтверждают эффективность использования нескольких способов НЗТ одновременно. Исследования, в рамках которого ученые работали с группой зависимых курильщиков показало, что использование никотиновых пластырей вместе с другими способами НЗТ, например, с жевательными резинками или таблетками для рассасывания, является более эффективным от 15% до 36%, чем использование только одного типа НЗТ.

Употребление курильщиками альтернативных продуктов, вероятно, приведет к снижению общего риска для здоровья от курения, но не исключит его совсем. Поэтому, если вы не курите, не начинайте, курите — отказывайтесь, не отказываетесь — меняйтесь, переходите на альтернативы — советуют ученые.