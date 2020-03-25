Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам официальных представителей резиденции Кларенс-Хаус (Clarence House), у 71-летнего принца легкие симптомы, “но в основном он чувствует себя хорошо”.

Его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, также прошла тест, он оказался отрицательным.

В Кларенс-Хаусе сообщили, что Чарльз и Камилла теперь находятся на самоизоляции в Балморале в Шотландии. При этом пока остается неизвестно, от кого принц мог заразиться.