Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По словам официальных представителей резиденции Кларенс-Хаус (Clarence House), у 71-летнего принца легкие симптомы, “но в основном он чувствует себя хорошо”.
Его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, также прошла тест, он оказался отрицательным.
В Кларенс-Хаусе сообщили, что Чарльз и Камилла теперь находятся на самоизоляции в Балморале в Шотландии. При этом пока остается неизвестно, от кого принц мог заразиться.
- Ранее сообщалось, что тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат.