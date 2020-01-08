Соответствующий пост герцоги Сассекские обнародовали в Instagram.

“После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили … отойти от королевской семьи как “старшие” члены и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву”, — говорится в обращении герцогов.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл отметили, что планируют жить на две страны — в Северной Америке и Великобритании, а также запустить свою благотворительную организацию.

“Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации”, — добавили они.