Президент Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать личную охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Трамп написал, что он “великий друг и поклонник королевы и Великобритании”.

“Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду и приехали в США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны платить!” – отметил Трамп.

Стоит отметить, что Гарри и Меган переехали в Калифорнию – родной штат Меган.

Они официально перестануть быть членами королевской семьи 31 марта и больше не будут выполнять обязанности от имени королевы, но эти договоренности будут пересмотрены через год.