Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Трамп написал, что он “великий друг и поклонник королевы и Великобритании”.
“Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду и приехали в США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны платить!” – отметил Трамп.
Стоит отметить, что Гарри и Меган переехали в Калифорнию – родной штат Меган.
Они официально перестануть быть членами королевской семьи 31 марта и больше не будут выполнять обязанности от имени королевы, но эти договоренности будут пересмотрены через год.
- Ранее сообщалось, что супруга британского принца Гарри – герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм о слонах от студии Disney.