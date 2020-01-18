Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, пожелавшие отойти от исполнения обязанностей при дворе, не смогут использовать титулы "Ваше королевское высочество".

Об этом говорится в официальном заявлении королевы Великобритании Елизаветы II.

В нем указано, что “после многих месяцев разговоров и недавних дискуссий” она решила поддержать стремление внука и его супруги к более самостоятельной жизни.

“Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни”, – заверила Елизавета II.

Она поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских “за самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за его пределами”.

“И я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь”, – указано в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 18 Янв 2020 в 10:30 PST

Согласно достигнутым договоренностям, принц Гарри и Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности, не будут получать государственные средства за выполнение королевских обязанностей и перестанут именоваться “Их королевские высочества”.

Пара также не сможет официально представлять королеву.

Они сохранят свою резиденцию Фрогмор-хаус, но возместят денежные средства, потраченные на его ремонт. Как сообщает британское агентство ВВС, это примерно 2,4 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл смогут и дальше поддерживать свои частные инициативы и ассоциации.

В заявлении говорится, что Букингемский дворец не комментирует подробности договоренностей относительно обеспечения безопасности пары.

Новые правила вступят в силу весной 2020 года.