Об этом говорится в официальном заявлении королевы Великобритании Елизаветы II.
В нем указано, что “после многих месяцев разговоров и недавних дискуссий” она решила поддержать стремление внука и его супруги к более самостоятельной жизни.
“Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни”, – заверила Елизавета II.
Она поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских “за самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за его пределами”.
“И я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь”, – указано в заявлении.
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Согласно достигнутым договоренностям, принц Гарри и Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности, не будут получать государственные средства за выполнение королевских обязанностей и перестанут именоваться “Их королевские высочества”.
Пара также не сможет официально представлять королеву.
Они сохранят свою резиденцию Фрогмор-хаус, но возместят денежные средства, потраченные на его ремонт. Как сообщает британское агентство ВВС, это примерно 2,4 млн фунтов стерлингов.
Отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл смогут и дальше поддерживать свои частные инициативы и ассоциации.
В заявлении говорится, что Букингемский дворец не комментирует подробности договоренностей относительно обеспечения безопасности пары.
Новые правила вступят в силу весной 2020 года.
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