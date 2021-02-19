Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подтвердили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей действующих членов королевской семьи.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Букингемского дворца.

“Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся к исполнению обязанностей в качестве действующих членов королевской семьи. После беседы с герцогом королева письменно подтвердила, что, отказавшись от обязанностей членов королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности, связанные с общественной службой”, – говорится в заявлении.

В связи с этим герцог и герцогиня Сассекские должны будут отказаться от патронажа благотворительных организаций, покровителями которых они были как члены королевской семьи.

Эти роли будут распределены между другими членами королевской семьи.

Принц Гарри также лишится почетных воинских званий (в частности, генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании).

“Несмотря на то, что все мы опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи”, — отмечается в заявлении дворца.

Как информирует британское агентство ВВС, герцог и герцогиня Сассекские должны будут вернуть титулы:

Гарри: капитан-генерала морской пехоты; почетного командующего королевских ВВС Хонингтон; главнокомандующеего малыми кораблями и подводными лодками; президента благотворительного Фонда стран Содружества; патрона Союза регби; патрона Регбийной лиги;

капитан-генерала морской пехоты; почетного командующего королевских ВВС Хонингтон; главнокомандующеего малыми кораблями и подводными лодками; президента благотворительного Фонда стран Содружества; патрона Союза регби; патрона Регбийной лиги; Меган: вице-президента благотворительного Фонда стран Содружества; патрона Национального театра в Лондоне; патрона Ассоциации университетов стран Содружества.

Несколько организаций, что находились под патронажем Гарри и Меган, уже выступили с благодарностью за их поддержку.

Стоит отметить, что Гарри останется покровителем “Игр непокоренных” (Invictus Games).

Гарри и Меган уже отреагировали на заявление Букингемского дворца, предложив благотворительным организациям все-таки продолжать сотрудничество.

“Как показывают их действия за последний год, герцог и герцогиня Сассекские остаются преданными своему долгу и служению Великобритании и всему миру. Они предлагают свою неизменную поддержку организациям, которым покровительствовали, независимо от официальной роли”, – говорится в официальном заявлении, распространенном представителем герцогов.

Как известно, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать госфинансирование. При этом паре дали возможность пересмотреть свое решение спустя год.

Гарри сохранил титул принца по праву рождения.

В данный момент герцоги Сассекские проживают в Калифорнии (США). На днях Меган и Гарри объявили, что ждут второго ребенка (их сын Арчи – родился в мае 2019 года).

В марте этого года они планируют принять участие в телевизионном ток-шоу Опры Уинфри и рассказать о своем разрыве с королевской семьей.

За последний год Гарри и Меган также подписали контракты о работе с Netflix и Spotify.