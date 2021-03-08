Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались за три дня до официальной свадьбы, которую транслировали на весь мир.

Об этом герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри.

По словам герцогини, они с принцем Гарри поженились на секретной церемонии без семьи, на которой присутствовал только архиепископ Кентерберийский. Это произошло за три дня до телевизионной королевской свадьбы.

Маркл описала публичную королевскую свадьбу как “внетелесный опыт”, и что она чувствовала себя отстраненной.

“Я думаю, мы оба действительно заранее осознавали, что это был бы не наш день, это был день, который был запланирован для всего мира”.

Меган сказала, что до свадьбы она была наивной и не понимала, “за что выходит замуж, присоединяясь к британской королевской семье”.

“Я скажу, что пошла на это наивно, потому что выросла, мало зная о королевской семье”, – сказала Меган.