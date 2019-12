Об этом сообщает издание Harper’s Bazaar.

В качестве товарного знака было зарегистрировано название благотворительного фонда герцогов Sussex Royal The Foundation of Dukess and Duchess of Sussex. Запрос на регистрацию был подан еще летом, а теперь получено подтверждение регистрации.

Под новой торговой маркой будут выпускаться различные товары и услуги: журналы, книги, брошюры, буклеты, календари, одежда (в частности, свитера и пижамы), обувь, головные уборы и многое другое. Также действие торговой марки будет распространяться на благотворительную и образовательную деятельность и социальные инициативы (например, принц Гарри и Меган Маркл смогут запускать социальные кампании от своего имени).

Регистрация торговой марки также позволит им предпринимать юридические меры против тех, кто воспользуется брендом без официального разрешения.

Стоит отметить, что ранее герцоги Сассекские решили отделить свою благотворительную деятельность от фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Общий фонд двух семей назывался The Royal Foundation.

Теперь же у каждой из семей – своя благотворительная организация.