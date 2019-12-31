Об этом сообщает издание Harper’s Bazaar.
В качестве товарного знака было зарегистрировано название благотворительного фонда герцогов Sussex Royal The Foundation of Dukess and Duchess of Sussex. Запрос на регистрацию был подан еще летом, а теперь получено подтверждение регистрации.
Под новой торговой маркой будут выпускаться различные товары и услуги: журналы, книги, брошюры, буклеты, календари, одежда (в частности, свитера и пижамы), обувь, головные уборы и многое другое. Также действие торговой марки будет распространяться на благотворительную и образовательную деятельность и социальные инициативы (например, принц Гарри и Меган Маркл смогут запускать социальные кампании от своего имени).
Регистрация торговой марки также позволит им предпринимать юридические меры против тех, кто воспользуется брендом без официального разрешения.
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Стоит отметить, что ранее герцоги Сассекские решили отделить свою благотворительную деятельность от фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Общий фонд двух семей назывался The Royal Foundation.
Теперь же у каждой из семей – своя благотворительная организация.
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