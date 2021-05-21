Британський принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про це Гаррі розказав в новому інтерв’ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі.

Гаррі сказав, що сильно сердився на самого себе через смерть матері.

В 1997 році, коли померла принцеса Діана, Гаррі було 12 років. За його словами, в королівській родині не було заведено розмовляти про її смерть.

Гаррі сказав, що йому доводилося самотужки справлятися з панічними атаками та сильними стресами уже в зрілому віці.

“Вік від 23 до 32 років був просто кошмаром в моєму житті”, – сказав він.

Гаррі розказав, що багато пив, аби замаскувати свій біль:

“Я міг, напевно, випити тижневу дозу за один день в п’ятницю чи суботу ввечері… Я розумів, що я п’ю не через те, що мені це подобається, а через те, що я намагаюсь замаскувати свій біль… Я був готовив пити, хотів спробувати наркотики… Просто я хотів спробувати та зробити те, що допомогло б мені забути мій біль”.

За словами принца, рости в королівській родині – те ж саме, що в зоопарку.