Британский принц Гарри вернулся из Канады в Шотландию, где провел презентацию своего проекта по эко-туризму Travalyst. Присутствующих он просил называть его "просто Гарри", без "принц".

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Проект Travalyst – главное детище Гарри, которым он занимается после того, как отказался от титула и привилегий королевской семьи.

“Мы считаем, что путешествия – это хорошо… Это сердце человеческого опыта, культурных связей и новых дружеских отношений. Это глобальная электростанция, в которой работают сотни миллионов людей, которая поддерживает культуру, защищает некоторые из самых ценных пространств мира и знакомит нас с людьми, местами и дикими животными, которых мы только когда-либо видели на экране”, – заявил он.

Он призвал объединиться тех, кто стремиться к безопасным для людей и окружающей среды путешествиям, чтобы создать единую туристическую платформу.

Его предложение прозвучало уже после того, как партнеры проекта Travalyst, такие как Booking.com, Skyscanner, TripAdvisor, Trip.com и Visa, объявили о планах внедрения универсальной системы начисления баллов, чтобы помочь путешественникам иметь четкое представление о том, насколько экологичными будут их те или иные поездки и путешествия.

К примеру, при бронировании тура путешественнику будет указано на то, может ли его отдых в той или иной локации негативно повлиять на окружающую среду.