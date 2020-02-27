Об этом сообщает Harper’s Bazaar.
Проект Travalyst – главное детище Гарри, которым он занимается после того, как отказался от титула и привилегий королевской семьи.
“Мы считаем, что путешествия – это хорошо… Это сердце человеческого опыта, культурных связей и новых дружеских отношений. Это глобальная электростанция, в которой работают сотни миллионов людей, которая поддерживает культуру, защищает некоторые из самых ценных пространств мира и знакомит нас с людьми, местами и дикими животными, которых мы только когда-либо видели на экране”, – заявил он.
Он призвал объединиться тех, кто стремиться к безопасным для людей и окружающей среды путешествиям, чтобы создать единую туристическую платформу.
Его предложение прозвучало уже после того, как партнеры проекта Travalyst, такие как Booking.com, Skyscanner, TripAdvisor, Trip.com и Visa, объявили о планах внедрения универсальной системы начисления баллов, чтобы помочь путешественникам иметь четкое представление о том, насколько экологичными будут их те или иные поездки и путешествия.
К примеру, при бронировании тура путешественнику будет указано на то, может ли его отдых в той или иной локации негативно повлиять на окружающую среду.
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