Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично одобрил план по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Об этом говорится в докладе американской разведки, сообщает Reuters.

“По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги”, – говорится в отчете Управления национальной разведки США.

Разведка основывала свои выводы на контроле наследного принца над принятием решений, прямом участии одного из его ключевых советников и его собственных охранных подразделений, а также на его “поддержке использования насильственных мер, чтобы заставить замолчать диссидентов за границей, включая Хашогги”.

“С 2017 года наследный принц полностью контролирует службы безопасности и разведки Королевства, поэтому весьма маловероятно, что саудовские чиновники провели бы операцию такого рода без его разрешения”, – утверждается в отчете.

Правительство Саудовской Аравии, которое отрицает какую-либо причастность наследного принца, выступило с заявлением, в котором отвергает выводы разведки США и повторяет свои предыдущие заявления о том, что убийство Хашогги было чудовищным преступлением, совершенным группой мошенников.

Президент США Джо Байден попытался дать понять, что убийства политических оппонентов неприемлемы для Соединенных Штатов, сохранив при этом связи с 35-летним наследным принцем.

В пятницу Байден заявил, что сказал Салману, что Саудовская Аравия должна бороться с нарушениями прав человека.

“Я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о существенных изменениях сегодня и в понедельник”, – сказал Байден.

В пятницу США наложили запрет на выдачу виз некоторым саудовцам, которые, как считается, были причастны к убийству Хашогги, и наложили санкции на других, в том числе на бывшего заместителя начальника разведки.

Официальные лица США также заявили, что рассматривают возможность отмены продажи оружия Саудовской Аравии.

Напомним, 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.