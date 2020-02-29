Подробностями приготовлений к свадебному торжеству делятся только инсайдеры.

К примеру, стало известно, что супружеские обеты влюбленные дадут в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Главным свидетелем на свадьбе будет трехлетний сын жениха, которого в семье называют Вулфи. Мальчик вручит брачующимся кольца перед десятками почетных гостей и даже произнесет речь на приеме в Букингемском дворце. Кристофер станет самым молодым среди гостей свадьбы, которым поручали эту миссию, за всю историю брачных церемоний представителей британской монаршей семьи.

По словам королевских инсайдеров, эта свадьба последней незамужней королевской внучки, существенно будет отличаться от привычных королевских празднований.

Родственники принцессы Беатрис отзываются о нем, как об очень скромной, образованной, сдержанной и степенной. По их словам, “скромность” королевской свадьбы обусловлена тем, что принцесса не любительница роскоши и праздников с размахом.

Что касается количества гостей на свадьбе, точной информации пока нет, но, как уверяют источники, принцесса настаивала на том, чтобы их было, как минимум, вдвое меньше.

Также не факт, что их свадьбу будут транслировать, ведь жених и невеста не активны в социальных сетях.

Кто именно со стороны принцессы будет на свадьбе, и пригласят ли на торжество принца Гарри и Меган Маркл – неизвестно.