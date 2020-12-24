Об этом сообщил сегодня на итоговом годовом онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с Россией – это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной. Это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, восстановить нашу территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата. И стратегические цели России относительно Украины останутся неизменными. А это деструктивные, разрушительные силы”, – подчеркнул Кулеба

Поэтому, по его мнению, выход на принцип мирного сосуществования “отвечал бы интересам Украины”.

Министр также обозначил долгосрочную цель во взаимоотношениях с РФ.

“Потом, с изменением политики – и это уже долгосрочная цель – когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, суверенитета, украинского существования как части западного мира, члена НАТО и Евросоюза, мы можем перейти к принципу сосуществования. Когда мы будем просто терпеть друг друга и смотреть в новые возможности”, – рассказал он.

Кулеба добавил, что после этого уже можно будет “заглянуть дальше” и “смотреть, на что мы можем выходить с РФ”.

“Мы не можем убежать от географии. И это главное правило, которое мы все должны осознавать”, – отметил глава МИД.

Кулеба также объяснил, для чего Украине нужна стратегия отношений с Россией. По словам министра, если такой стратегии не будет, наша страна не сможет гарантировать свою безопасность.

“Думаю, что любой человек, способный трезво мыслить, понимает, что без стратегии относительно отношений с Российской Федерацией мы не можем гарантировать нашу безопасность и четко выстраивать стратегические перспективы развития нашей экономики. Даже если взять, например, вопрос транзита через РФ или тех экономических ограничений, которые может вводить РФ относительно доступа украинских товаров на ее рынок. Нам надо научиться жить с той Россией, которую мы имеем под боком. И для этого надо очень трезво, с холодным разумом на нее посмотреть”, – заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что понимание необходимости такой стратегии есть не только у МИД.

“Я разговариваю с коллегами и в Правительстве, и в Совете национальной безопасности и обороны. Мы говорим об этом, и есть определенные наработки”, – подытожил он.

(На видео – с 14:58)