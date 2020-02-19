Согласно источнику в Букингемском дворце, идет процесс пересмотра использования слова "Royal" принцем Гарри и его женой Меган для их бренда.

Об этом пишет People.

Обсуждения все еще продолжаются, но, вероятно, что этот термин не будет частью брендинга некоммерческой организации Гарри и Меган.

В прошлом месяце герцог и герцогиня Сассексские удивили мир, когда они объявили о планах отказаться от своих королевских обязанностей и “перейти к новой рабочей модели”.

В то же время выяснилось, что пара подала заявку на товарный знак в Великобритании на термин “Sussex Royal”, охватывающий сотни предметов по категориям печатной продукции, одежды, агитации, благотворительного сбора средств, образования и социальных услуг.

Однако помощник королевы, глава Геральдической палаты Томас Вудкок предостерег герцога и герцогиню от использования этого термина. “Я не думаю, что это правильно. Не может быть двух вещей одновременно. Вы либо [королевский человек], либо нет”, – заявил он.

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Королева Елизавета и высокопоставленные официальные лица согласились, что “для пары уже невозможно употреблять слово “королевский” в своем брендинге.

Но при этом королевский источник сообщил изданию PEOPLE, что вопрос использования термина Sussex Royal “все еще прорабатывается с официальными лицами во дворце”.