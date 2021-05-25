Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, рішення президента Володимира Зеленського та українського уряду призупинити авіасполучення з Білоруссю в першу чергу є безпековим.

“Влада Білорусі перетнула чергову “червону лінію” у ставленні не лише до своїх громадян, але і до громадян інших країн та для міжнародного права. Зокрема правил, які регулюють безпеку цивільної авіації. Такі дії не можуть залишатись без відповіді… Україна швидко проаналізувала цю ситуацію, і президент України доручив уряду терміново ухвалити всі рішення, необхідні для того щоб закрити польоти між Україною та Білоруссю. Це на практиці означає, що не можна буде літати літаком з аеропорту України в аеропорт Білорусі, або здійснювати українським авіакомпаніям транзит через повітряний простір Білорусі”, — зазначив Дмитро Кулеба, підкресливши, що “дії білоруської влади є непередбачуваними і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі”.

Рішення щодо припинення польотів над Білоруссю ухвалили й інші країни Європи.

“Це означає, що по білоруській владі буде завдано вагомого економічного удару, адже білоруський бюджет недоотримуватиме транзитні кошти, які сплачують авіакомпанії за проліт білоруським небом, білоруські авіакомпанії почнуть зазнавати збитки, і аеропорт Мінська також втратить свої прибутки. Це рішення призведе до певного збільшення прибутків України, тому що авіакомпанії ЄС та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю і сплачували в її бюджет відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну і відповідно сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі”, — сказав Кулеба.