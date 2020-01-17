В ближайшее время в Украину должен прибыть специальный представитель правительства Ирана для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского Boeing-737.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“В ближайшее время, думаю, в начале следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться”, – отметил Пристайко.

Он сообщил, что созданы механизмы совместной группы по уголовному расследованию, группа в ООН, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран.

“Не единожды были случаи, когда сделанное публично заявление затем не было поддержано. Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом”, – рассказал Пристайко.

По его словам, сейчас взаимодействие с иранской стороной держится “фактически, на слове”, “на политическом заявлении лидера Ирана”.

Кроме того, Пристайко сообщил о подготовке еще одного телефонного разговора президентов Ирана и Украины.

“По вопросу официального признания, на сегодняшний момент получено официальное признание на уровне президента Ирана, которое он объявил нашему президенту в ходе телефонного разговора. И мы готовим сегодня еще один разговор с иранским президентом”, – подчеркнул министр.