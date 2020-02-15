Об этом сообщил журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.
“Подготовка ведется. Мы говорим о том, что надо сделать необходимые шаги, чтобы не забыть о нашей главной цеди – саммите лидеров условно в апреле, как они договорились в декабре прошлого года… Я думаю, что лидеры “нормандской четверки” должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле. Возможно, это будет ближе… посмотрим, когда будет результат. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь” – отметил министр.
Он уточнил, что встречи министров иностранных дел стран “нормандской четверки” не будет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
“Так как Министерство иностранных дел вам сообщало, мы не планируем сейчас встречи, хотя мы встречаемся параллельно, вчера мы встретились с Маасом (глава МИД Германии, – ред.)”, – заявил Пристайко.
(На видео – с 0:30)
В свою очередь президент Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, заявил, что Украина будет делать все, чтобы следующий саммит в “нормандском формате” состоялся в согласованные сроки – в апреле.
“Наша ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Мы шаг за шагом движемся по пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем встречных шагов”, – заявил глава государства.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью.
- Ранее Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.