Подготовка к встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) ведется, но, возможно, новый саммит не состоится в апреле этого года, как ранее было запланировано.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

“Подготовка ведется. Мы говорим о том, что надо сделать необходимые шаги, чтобы не забыть о нашей главной цеди – саммите лидеров условно в апреле, как они договорились в декабре прошлого года… Я думаю, что лидеры “нормандской четверки” должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле. Возможно, это будет ближе… посмотрим, когда будет результат. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь” – отметил министр.

Он уточнил, что встречи министров иностранных дел стран “нормандской четверки” не будет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

“Так как Министерство иностранных дел вам сообщало, мы не планируем сейчас встречи, хотя мы встречаемся параллельно, вчера мы встретились с Маасом (глава МИД Германии, – ред.)”, – заявил Пристайко.

(На видео – с 0:30)

В свою очередь президент Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, заявил, что Украина будет делать все, чтобы следующий саммит в “нормандском формате” состоялся в согласованные сроки – в апреле.

“Наша ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Мы шаг за шагом движемся по пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем встречных шагов”, – заявил глава государства.