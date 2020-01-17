Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в крушении украинского самолета Boeing 737 в Иране, договорились о создании формальной группы, которая будет следить за надлежащим расследованием этой трагедии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет об Украине, Канаде, Великобритании, Швеции и Афганистане.

“Что касается достигнутого на встрече пяти министров. Мы договорились создать формальную группу, которая будет помогать нашим органам по расследованию. Наш генпрокурор отправил письма всем своим коллегам, граждане которых погибли, для совместного участия в работе специальной группы по расследованию. Наша министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, которые ведут расследование”, – отметил Пристайко.

По словам главы МИД, исходя из аналогии с катастрофой Boeing 777 “Малайзийских авиалиний” на Донбассе, данная работа может длиться годами.

В связи с этим группа на уровне глав МИД будет время от времени встречаться и анализировать работу, чтобы “направлять ее в политически необходимое нам русло”,

“Механизм такой был задействован между Австралией, Новой Зеландией и Нидерландами. Он довел свою эффективность. Мы сейчас будем использовать ту наработанную практику, которая есть”, – уточнил министр.

Пристайко также сообщил, что дипломатическая миссия Украины в США уже готовит предложения на международном уровне, “каким образом давать на Иран и требовать от них ответственности”.