Об этом он сообщил в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам министра, уже завтра, 18 февраля, он отправится в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН, где намерен поднять вопрос привлечения миротворческой миссии на незаконно оккупированные территории Украины.

“Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию [провести]”, — заявил Пристайко.

По словам Пристайко, Украина будет настаивать на введении миротворцев не только на линии соприкосновения, как того хочет Российская Федерация, а на всей незаконно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.