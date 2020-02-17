Об этом он сообщил в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
По словам министра, уже завтра, 18 февраля, он отправится в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН, где намерен поднять вопрос привлечения миротворческой миссии на незаконно оккупированные территории Украины.
“Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию [провести]”, — заявил Пристайко.
По словам Пристайко, Украина будет настаивать на введении миротворцев не только на линии соприкосновения, как того хочет Российская Федерация, а на всей незаконно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- В сентябре 2019 года министр Вадим Пристайко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает введение миротворцев на территорию Донбасса только как “план Б” в случае, если Минские договоренности “не сработают”.
- В декабре пятый президент Украины Петр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому в контексте того, как нужно вести себя и о чем помнить на переговорах в формате “Нормандии”. Одним их них было привлечение миротворческой миссии ООН на Донбасс.