Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина по-прежнему рассматривает несколько причин катастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом шла речь на брифинге, передает корреспондент #Букв.

Так говоря о версии канадской и американской разведки касательно того, что причиной катастрофы самолета МАУ в Тегеране могла быть ракетная атака, министр отметил , что Украина приняла во внимание эту информацию, но не может подтвердить ее до того, как будут проанализированы бортовые самописцы разбившегося Boeing.

“У нас есть много различных версий того, что произошло с самолетом. Нам нужно время, чтобы понять… У нас пока нет информации с черных ящиков самолета. Это важная часть информации”, — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, разделяет ли Украина мнение Соединенных штатов Америки касательно того, что ракета могла быть запущена иранскими военными, министр уверил, что ни одна из версий, включая эту, не отбрасываются.

“Коллеги, мы как никто! Украина, которая потеряла самолет, экипаж, людей, несет прямую ответственность за каждое слово, сказанное нами. Мы не отбрасываем ни одну версию, не ищет более простой или дипломатический путь, мы хотим установить истину”, — добавил Пристайко.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.